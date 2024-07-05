Олимпийская чемпионка Мария Киселева: Массовые зарядки в городе надо сделать традицией

Она провела мероприятие в рамках "Марафона зарядок"

Массовые зарядки в городе нужно сделать традицией. Об этом заявила депутат Мосгордумы, трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева. Она провела мероприятие в рамках "Марафона зарядок", передает АГН "Москва".

"Ничто так не заряжает бодростью, активностью и здоровьем, как зарядка. В моем детстве каждое утро начиналось с зарядки. Так что сама идея массовых зарядок перенимает лучшие практики прошлого. Массовые зарядки нужно не просто возродить, а сделать традицией", – сказала Мария Киселева.

Одну из зарядок Мария Киселева провела в конце мая в районе Строгино. "В планах – еще одна зарядка в Строгино 13 июля и 16 июля в Щукино на площадках фестиваля", – добавила парламентарий.

Этим летом в городских парках в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" проходят выступления солистов и творческих коллективов, мастер-классы, спортивные тренировки.

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