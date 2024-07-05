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Орбан назвал три вопроса, на которые ему ответил Путин

18:41
  • пятница
  • 05 июля 2024

Венгерский премьер поблагодарил президента России за честную беседу

Три важных вопроса намеревался задать Владимиру Путину Виктор Орбан. Премьер-министр Венгрии заявил, что получил ответы от президента России на переговорах в Москве.

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По словам Орбана, он хотел узнать, что думает Путин об имеющихся на данный момент мирных инициативах, что он думает о прекращении огня, в какой последовательности их можно провести. Кроме того, венгерского премьера интересовало, какой Путин видит Европу после войны.

Мнение российского президента премьер Венгрии услышал. Орбан поблагодарил Владимира Путина за открытую и честную беседу. Путин, в свою очередь, после переговоров заявил, что с премьер-министром Венгрии состоялся полезный разговор, передает РИА Новости.

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