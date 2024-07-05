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Ураган "Орхан" прошелся по Москве ливнем и градом

19:31
  • пятница
  • 05 июля 2024

На столицу вылилось 50% месячной нормы осадков

Ураган "Орхан", о приближении которого москвичей предупреждали уже пару дней, прошелся по столице ливнем, грозой, а местами и градом. На Москву вылилось около половины месячной нормы осадков - это примерно два-три ведра воды на квадратный метр.

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Сильные порывы ветра временами достигали 20-25 м/с. Не обошлось без поваленных деревьев – кое-где стволы перекрыли дороги. Как сообщает kp.ru, из-за порывов ветра упало 30-метровое дерево, повредив фасад пятиэтажного дома и контейнерные площадки.

В Москве из-за приближающейся непогоды закрыли все парки. Нет доступа в "Сокольники", Парк Горького, "Красную Пресню", зоопарк и Аптекарский огород. Ресторанам рекомендовали заблаговременно прекратить обслуживание на верандах и закрыть зонты.

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