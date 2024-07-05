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Советник президента Сирии скончалась после ДТП

19:52
  • пятница
  • 05 июля 2024

Луна аш-Шибль занимала пост специального советника Асада

Советник Башара Асада Луна аш-Шибль скончалась от травм, полученных в ДТП. Об этом сообщила канцелярия президента Сирийской Арабской Республики.

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В сообщении отмечается, что автомобильная авария произошла несколько дней назад. Во вторник сирийское госагентство SANA со ссылкой на информационную службу канцелярии Асада передавало, что аш-Шибль попала в ДТП и находится в реанимации. Как стало известно, по дороге в Дамаск автомобиль, в котором ехала аш-Шибль, вылетел с трассы. Советника доставили в реанимацию, но врачи не смогли ее спасти, передает РИА Новости.

Луне аш-Шибль было 49 лет. Она начинала карьеру на катарском телеканале Al-Jazeera Network. Затем вернулась в Сирию и стала пресс-секретарем и советником Асада. Есть предположения, что авария могла быть неслучайной: якобы в автомобиль аш-Шибль врезалась бронированная машина.

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