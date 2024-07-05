ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичка после ливня проплыла на самокате по столичной улице

20:31
  • пятница
  • 05 июля 2024

Прохожие запечатлели исторический заплыв

Москвичи, выбравшиеся на улицы после прокатившегося шторма и ливня, стали свидетелями заплыва. Жительница столицы прокатилась по затопленной улице на самокате.

Фильм опубликовал Telegram-канал "Новости Москвы".  Девушка одета в рубашку и короткие шорты, а уровень воды на улице — выше колена. Самокат при этом почти целиком скрыт под водой.

Ураган "Орхан" в пятницу накрыл столицу грозой и ливнем. Порывы ветра достигали скорости 20-25 м/сек, в Москве повалены деревья. Жители делились в соцсетях кадрами грозового неба.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Девушка на электросамокате во время дождя
Девушка на электросамокате во время дождя
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.