Москвичка после ливня проплыла на самокате по столичной улице

Прохожие запечатлели исторический заплыв

Москвичи, выбравшиеся на улицы после прокатившегося шторма и ливня, стали свидетелями заплыва. Жительница столицы прокатилась по затопленной улице на самокате.

Фильм опубликовал Telegram-канал "Новости Москвы". Девушка одета в рубашку и короткие шорты, а уровень воды на улице — выше колена. Самокат при этом почти целиком скрыт под водой.

Ураган "Орхан" в пятницу накрыл столицу грозой и ливнем. Порывы ветра достигали скорости 20-25 м/сек, в Москве повалены деревья. Жители делились в соцсетях кадрами грозового неба.

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