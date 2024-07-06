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Названы имена новых героев спецоперации

09:03
  • суббота
  • 06 июля 2024

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

Новые примеры профессионализма и мужества наших бойцов в ходе спецоперации.

Стало известно о подвиге прапорщика Хохлова в зоне СВО
Представлены новые герои СВО

Гвардии рядовой Дмитрий Меха засёк над позициями российских войск украинский беспилотник и точным выстрелом из ПЗРК уничтожил вражеский летательный аппарат. Сохранив жизни наших бойцов и лишив противника возможности вести разведку и корректировать удары артиллерии. 

Гвардии рядовой Михаил Грибков на своей БМД оказывал огневую поддержку наступающим десантникам. В разрушенном здании он обнаружил миномётный расчёт ВСУ и, заняв выгодную позицию, уничтожил радикалов. Это позволило нашим подразделениям выбить противника с занимаемых рубежей, сообщает "ТВ Центр".

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