Названы имена новых героев спецоперации

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

Новые примеры профессионализма и мужества наших бойцов в ходе спецоперации.

Гвардии рядовой Дмитрий Меха засёк над позициями российских войск украинский беспилотник и точным выстрелом из ПЗРК уничтожил вражеский летательный аппарат. Сохранив жизни наших бойцов и лишив противника возможности вести разведку и корректировать удары артиллерии.

Гвардии рядовой Михаил Грибков на своей БМД оказывал огневую поддержку наступающим десантникам. В разрушенном здании он обнаружил миномётный расчёт ВСУ и, заняв выгодную позицию, уничтожил радикалов. Это позволило нашим подразделениям выбить противника с занимаемых рубежей, сообщает "ТВ Центр".

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