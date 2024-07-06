Украинские беспилотники атаковали ночью три российских региона

Силы ПВО отбили атаку противника

Минувшей ночью средствами ПВО уничтожены семь беспилотников над территорией Курской области и один в Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны.

Также атака дронов отбита на Кубани, сообщили в Оперштабе Краснодарского края. Там повреждены объекты гражданской инфраструктуры. В Ейске обломки беспилотника повредили вышку сотовой связи, в станицах Павловской и Ленинградской загорелись резервуары с топливом. Никто не пострадал.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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