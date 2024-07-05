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ВСУ покидают позиции в Красногоровке

20:51
  • пятница
  • 05 июля 2024

У них серьезные проблемы на участке между Авдеевкой и Очеретино

Подразделения ВСУ покидают позиции в городе Красногоровка в Донецкой народной республике. Об этом сообщил британский военный аналитик Александр Меркурис.

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По словам аналитика, самые последние сообщения подтверждают, что украинцы постепенно уходят со всех оборонительных позиций. Он отметил в своем блоге на YouTube, что у ВСУ есть серьезные проблемы на участке между городом Авдеевка и поселком Очеретино.

В конце июня стало известно, что ВСУ лишились позиций в западной части Красногоровки. Меркурис считает, что потеря этого населенного пункта приведет к развалу всей системы обороны украинских войск. Это катастрофа для Украины, заключил эксперт.

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