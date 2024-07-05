Визит Орбана в Москву обеспокоил Вашингтон

В Белом доме назвали этот шаг контрпродуктивным

Администрация США обеспокоена визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, эта поездка противоречит установлению мира на Украине.

По словам представителя администрации, визит венгерского премьера идет якобы вразрез с усилиями по завершению конфликта. Жан-Пьер напомнила, что поездка Орбана в Москву состоялась в преддверии намеченного на следующую неделю саммита НАТО в Вашингтоне, который призван продемонстрировать единство стран западного альянса.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 июля посетил российскую столицу. Он встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил с российским лидером, в частности, вопросы, связанные с украинским кризисом, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram