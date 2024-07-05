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Визит Орбана в Москву обеспокоил Вашингтон

21:26
  • пятница
  • 05 июля 2024

В Белом доме назвали этот шаг контрпродуктивным

Администрация США обеспокоена визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, эта поездка противоречит установлению мира на Украине.

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По словам представителя администрации, визит венгерского премьера идет якобы вразрез с усилиями по завершению конфликта. Жан-Пьер напомнила, что поездка Орбана в Москву состоялась в преддверии намеченного на следующую неделю саммита НАТО в Вашингтоне, который призван продемонстрировать единство стран западного альянса.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 июля посетил российскую столицу. Он встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил с российским лидером, в частности, вопросы, связанные с украинским кризисом, передает РИА Новости.

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