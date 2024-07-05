Минюст расширил список иноагентов на пять пунктов

В реестр попала журналист Олеся Герасименко

Пять новых иностранных агентов появились в списке Минюста. В реестр включены журналист Олеся Герасименко*, муниципальный депутат из Петербурга от "Яблока" Сергей Трошин*, юрист Григорий Вайпан*. Также в перечне расследователь Сергей Ежов* и Федор Уткин*.

Пятеро признанных иноагентами лиц, как отмечается на сайте Минюста, распространяли недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации. Также они выступали против специальной военной операции на Украине.

В отношении Герасименко* указано, что она проживает за пределами России. Трошину* вменяют пропаганду запрещенного в России движения ЛГБТ. Уткин* также выступал против СВО.

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*Лицо, исполняющее функции иностранного агента

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