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Минюст расширил список иноагентов на пять пунктов

21:48
  • пятница
  • 05 июля 2024

В реестр попала журналист Олеся Герасименко

Пять новых иностранных агентов появились в списке Минюста. В реестр включены журналист Олеся Герасименко*, муниципальный депутат из Петербурга от "Яблока" Сергей Трошин*, юрист Григорий Вайпан*. Также в перечне расследователь Сергей Ежов* и Федор Уткин*.

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Пятеро признанных иноагентами лиц, как отмечается на сайте Минюста, распространяли недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации. Также они выступали против специальной военной операции на Украине.

В отношении Герасименко* указано, что она проживает за пределами России. Трошину* вменяют пропаганду запрещенного в России движения ЛГБТ. Уткин* также выступал против СВО.

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*Лицо, исполняющее функции иностранного агента

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