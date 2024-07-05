Он выразил восхищение премьеру Венгрии за визит Киева и Москвы
Премьер Словакии Роберт Фицо впервые появился на публике после покушения. Об этом в пятницу, 5 июля, стало известно из трансляции словацкие СМИ.
В Братиславе он выступил с речью по случаю Дня святых Кирилла и Мефодия.
Он выразил восхищение премьеру Венгрии и добавил, что был бы рад к нему присоединиться, если бы не состояние здоровья.
15 мая премьер Словакии Роберт Фицо был ранен.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram