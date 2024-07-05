Он выразил восхищение премьеру Венгрии за визит Киева и Москвы

Премьер Словакии Роберт Фицо впервые появился на публике после покушения. Об этом в пятницу, 5 июля, стало известно из трансляции словацкие СМИ.

В Братиславе он выступил с речью по случаю Дня святых Кирилла и Мефодия.



Он выразил восхищение премьеру Венгрии и добавил, что был бы рад к нему присоединиться, если бы не состояние здоровья.

15 мая премьер Словакии Роберт Фицо был ранен.

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