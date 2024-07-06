РФ быстро учится в реальном конфликте, а НАТО ограничивается испытаниями и гипотетическими расчётами

НАТО сильно отстаёт от России в сфере ИИ. Об этом в пятницу, 5 июля, заявил экс-главнокомандующий силами альянса в Европе Джеймс Ставридис.

Несмотря на то, что альянс сделал несколько решительных политических заявлений о необходимости создания согласованных кибервозможностей в рамках всего блока, в практическом смысле результат отсутствует.

Он отметил, что РФ быстро учится в реальном конфликте, а НАТО ограничивается испытаниями и гипотетическими расчётами.

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