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Болгария предложит инициировать мирные переговоры в НАТО между Россией и Украиной

03:27
  • суббота
  • 06 июля 2024

Болгария выступает за диалог между сторонами и готова стать в нём посредником

Болгария предложит инициировать мирные переговоры в НАТО между Россией и Украиной

Об этом в пятницу, 6 июля, сообщает агентство Novinite со ссылкой на премьера страны Димитара Главчева.

Он заявил, что его страна выступает за диалог между сторонами и готова стать в нём посредником. Премьер подчеркнул, что эти переговоры должны соответствовать международному праву и Уставу ООН.

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