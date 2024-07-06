Болгария выступает за диалог между сторонами и готова стать в нём посредником

Болгария предложит инициировать мирные переговоры в НАТО между Россией и Украиной

Об этом в пятницу, 6 июля, сообщает агентство Novinite со ссылкой на премьера страны Димитара Главчева.

Он заявил, что его страна выступает за диалог между сторонами и готова стать в нём посредником. Премьер подчеркнул, что эти переговоры должны соответствовать международному праву и Уставу ООН.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram