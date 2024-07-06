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Новым президентом Ирана избран реформатор Масуд Пезешкиян

10:05
  • суббота
  • 06 июля 2024

В стране прошли внеочередные выборы

Итоги второго тура внеочередных президентских выборов подвели в Иране. Победу одержал бывший министр здравоохранения Масуд Пезешкиян. Он набрал более 16 миллионов голосов. Его оппоненту - консерватору Саиду ДжалилИ - отдали предпочтение около 13 миллионов человек.

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Чтобы проголосовать смогли все желающие работу избирательных участков продлевали несколько раз. Наблюдатели отмечали высокую явку. Оба участника президентской гонки - сторонники экономического роста, социального прогресса и развития. 

Внеочередные выборы были объявлены после трагической гибели 19 мая этого года президента Ирана Эбрахима Раиси. Его вертолёт разбился в горном районе страны.

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