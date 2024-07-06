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Реформатор Масуд Пезешкиян победил на выборах президента Ирана

07:43
  • суббота
  • 06 июля 2024

От Пезешкияна будет зависеть общая направленность внешней политики Ирана

Реформатор Масуд Пезешкиян победил на выборах президента Ирана. Об этом в субботу, 6 июля, заявил глава входящего в министерство внутренних дел Ирана избиркома Мохсен Эслами, его слова приводит агентство SNN.

Пезешкиян набрал 16,384 млн голосов — около 53,6% от общего числа.

Он считается вторым по значимости человеком в стране после Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. От Пезешкияна также будет зависеть общая направленность внешней политики Ирана.

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