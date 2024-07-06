Армия России заканчивает освобождение Часова Яра

Бойцы ВСУ сдаются в плен

Массированные удары по украинским националистам наносят подразделения группировки "Центр". За сутки они поразили около ста позиций полевой артиллерии радикалов, сожгли два танка и ликвидировали свыше 480 боевиков. Тем временем, в районе Часова Яра наши штурмовики продвигаются вперёд.

В прицеле оператора ракетного комплекса "Искандер" – позиция установки ПВО националистов в Полтавской области. Через секунды видно, что горят машины и пусковые установки. Следом детонирует боекомплект. Сегодня в Минобороны пояснили – целиком ликвидирован зенитно-ракетный комплекс ВСУ со всей инфраструктурой.

Квартал многоэтажек в Часовом Яре. Наши десантники выбили националистов из еще одного полуразрушенного дома. Подняли над ним флаг ВДВ. Российская группировка начинает освобождение микрорайона Новый. Командование ВСУ понимает - этот квадрат тоже не удержать. Боевики не знают, что делать дальше. Сразу сдать русским центр города и зацепиться хотя бы за западные окраины. Или ежедневно терять десятки людей и технику, пытаясь вернуть позиции.

Стало известно, что российским войскам удалось взять под полный огневой контроль Евгеновку. Один из трёх стратегически важных посёлков авдеевского направления. По сути, её освобождение поставит крест на снабжении резервами крупнейшего плацдарма ВСУ в Донбассе.

Националисты пытаются выжить. Сдаются в первые часы боёв. Причём не поодиночке, а целыми группами. Наши военные говорят - сегодня эта тенденция наблюдается едва ли не на всех фронтах. За июнь российские войска освободили от ВСУ ещё сто квадратных километров территории.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

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