При этом в Европе и США ничего не делают ради дела мира

Главная новость, которую обсуждают сегодня мировые СМИ и политики - переговоры Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана. На Западе почти единодушно негативно оценили действия Будапешта, который сейчас председательствует в ЕС. Громче всех недовольство высказывают в Госдепе США.

Впервые появившейся на публике после попытки покушения на него, премьер-министр Словакии Роберт Фицо подчеркнул: если бы у него была возможность, он бы вместе с Виктором Орбаном полетел в Москву. Потому, как только переговоры являются единственным путём к миру на Украине. В том же духе визит венгерского лидера в российскую столицу прокомментировал и американский журналист Такер Карлсон.

Коллективный же Запад венгерского премьера, чья страна сейчас председательствует в ЕС, заклеймил позором, заявив, что на самом деле он не выражает общего мнения Евросоюза. А также подрывает его единство в отношении конфликта на Украине.

Негативно на поездку Орбана отреагировали и в Госдепе США, подчеркнув, что действия венгерского лидера идут вразрез с усилиями по прекращению войны на Украине. Не очень понятно, правда, о каких именно шагах Вашингтона, идёт речь. Видимо, о разрешении применять американские дальнобойные ракеты в глубь территории России. Или же новых пакетах военной помощи.

По мнению того же Орбана, положить этому конец якобы сможет лишь победа Трампа над Байденом, которого, пишет "Вашингтон пост", уже и спонсоры Демократической партии призывают сняться с выборов. По данным газеты, это письмо подписали 168 бизнесменов и активистов. Среди них оказалась и Эбигейл Дисней, внучка одного из основателей компании Walt Disney. В интервью CNBC она заявила, что планирует отказаться от пожертвований в пользу Демократической партии, в случае если та не заменит Байдена.

Сам же он никуда уходить не собирается. Об этом президент США заявил на предвыборном митинге Висконсине, снова, правда перепутав какой сейчас год. В интервью телеканалу ABC Байден заявил, что с ним всё в полном порядке. Ему не нужны никакие дополнительные медицинские обследования. И он готов к выборам, убедить снятся с которых, по словам американского президента, его сможет только Господь Бог, в случае если он спуститься на Землю и скажет об этом лично. Впрочем, учитывая крайне странное поведение Байдена, наверняка он уже и с ним успел переговорить, заручившись поддержкой.

Александр Панюшкин, «ТВ Центр»

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