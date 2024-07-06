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Собянин рассказал о новых льготах для инвесторов в Москве

13:15
  • суббота
  • 06 июля 2024

Им уменьшат ставку по кредитам

В Москве запустят программу льготного кредитования для инвесторов, строящих объекты спорта. Об этом сообщил сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин.

Ставка составит всего 3%, а максимальный размер займа - 500 миллионов рублей. Получить его смогут компании, которые зарегистрированы в столице и не имеют налоговой задолженности.

Также в штате должно быть не менее пяти сотрудников. Как ожидают власти, благодаря новой программе в столице в течение шести лет построят около 300 спортивных объектов.

Всю подробную информацию о проекте инвесторы могут найти на сайте Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства.

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