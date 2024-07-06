ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве стартовал финал конкурса "Это у нас семейное"

12:10
  • суббота
  • 06 июля 2024

Победителей определят в День семьи, любви и верности

Более двух тысяч человек со всей страны собрались в Москве, чтобы принять участие в финале конкурса "Это у нас семейное", сообщает "ТВ Центр".

Триста команд выполняют интеллектуальные, спортивные и творческие задания. Демонстрируют не только эрудицию и смекалку, но и способность слаженно работать вместе. А уже 8 июля, в День семьи, любви и верности на торжественной церемонии вручат награды победителям.

Конкурс проходит на базе платформы "Россия - страна возможностей". Организаторы отмечают, что он объединил не только семьи, но и поколения.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Участники конкурса "Это у нас семейное"
Участники конкурса "Это у нас семейное"
Конкурс "Это у нас семейное"
Конкурс "Это у нас семейное"
Участники конкурса "Это у нас семейное"
Участники конкурса "Это у нас семейное"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.