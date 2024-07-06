В Москве стартовал финал конкурса "Это у нас семейное"

Победителей определят в День семьи, любви и верности

Более двух тысяч человек со всей страны собрались в Москве, чтобы принять участие в финале конкурса "Это у нас семейное", сообщает "ТВ Центр".

Триста команд выполняют интеллектуальные, спортивные и творческие задания. Демонстрируют не только эрудицию и смекалку, но и способность слаженно работать вместе. А уже 8 июля, в День семьи, любви и верности на торжественной церемонии вручат награды победителям.

Конкурс проходит на базе платформы "Россия - страна возможностей". Организаторы отмечают, что он объединил не только семьи, но и поколения.

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