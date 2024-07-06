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Москвичей пригласили погрузиться в атмосферу трёх времён

12:53
  • суббота
  • 06 июля 2024

И поучаствовать в проекте "Код города"

Погрузиться в атмосферу древних времён или перенестись на сто лет вперёд позволяет уникальный музейный проект "Код города", который открылся сегодня в Москве. В экспозиции представлены работы молодых фотографов и дизайнеров.

Три этажа выставки символизируют прошлое, настоящее и будущее. Посетители увидят исторические реконструкции первых городов. Снимки из разных уголков нашей страны - Донецка, Мариуполя, Луганска, Красноярска, Уфы, Москвы.

А также созданные с помощью нейросетей изображения того, как они будут выглядеть через век. Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, сообщает "ТВ Центр".

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Музейный проект "Код города"
Музейный проект "Код города"
Музейный проект "Код города"
Музейный проект "Код города"
Музейный проект "Код города"
Музейный проект "Код города"
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