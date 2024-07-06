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После небольшого перерыва проснулся вулкан Этна

14:16
  • суббота
  • 06 июля 2024

И выбросил в небо столб пепла

"ТВ Центр" публикует завораживающие кадры из Сицилии. Там извергается Этна - самый высокий действующий вулкан в Европе.

Сначала он выбросил в небо столбы дыма высотой до четырёх с половиной километров, а затем по склонам горы потекли потоки лавы. Новый виток вулканической активности начался 4 июля, а днём позже из-за пепла на несколько часов была остановлена работа аэропорта в ближайшем городе.

Последний раз Этна извергалась в ноябре прошлого года.

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