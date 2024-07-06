Армия России освободила посёлок Сокол в ДНР

Неприятель отступает

Подразделения группировки войск "Центр" освободили населённый пункт Сокол в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России.

Также за минувшие сутки уничтожены компоненты зенитного ракетного комплекса С-300, поражены нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, склад авиационных средств поражения и стоянка беспилотников Bayraktar.

Средства ПВО сбили за сутки три крылатые ракеты Storm Shadow, ракету HARM, авиабомбу Hammer, три реактивных снаряда HIMARS и 55 беспилотников.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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