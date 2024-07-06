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1 августа стартует фестиваль "Территория будущего. Москва 2030"

14:40
  • суббота
  • 06 июля 2024

Подробности сообщил Сергей Собянин

Масштабный форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" откроется 1 августа. Как рассказал сегодня в своём блоге мэр столицы Сергей Собянин, все мероприятия будут посвящены развитию мегаполиса и инновациям.

Программа очень насыщенная, при этом большая часть активностей пройдёт на свежем воздухе. Основные площадки расположатся в центре города, Лужниках, Сколково.

Гостей ждут выставки, арт-инсталяции, мастер-классы и кинопоказы. Столичные предприятия представят свои достижения в разных сферах, таких как производство, градостроительство, здравоохранение, образование, транспорт. Особое внимание уделят цифровым технологиям и сервисам, которые делают жизнь в мегаполисе более комфортной.

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Фестиваль "Территория будущего. Москва 2030"
Фестиваль "Территория будущего. Москва 2030"
Фестиваль "Территория будущего. Москва 2030"
Фестиваль "Территория будущего. Москва 2030"
Фестиваль "Территория будущего. Москва 2030"
Фестиваль "Территория будущего. Москва 2030"
Фестиваль "Территория будущего. Москва 2030"
Фестиваль "Территория будущего. Москва 2030"
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