1 августа стартует фестиваль "Территория будущего. Москва 2030"

Подробности сообщил Сергей Собянин

Масштабный форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" откроется 1 августа. Как рассказал сегодня в своём блоге мэр столицы Сергей Собянин, все мероприятия будут посвящены развитию мегаполиса и инновациям.

Программа очень насыщенная, при этом большая часть активностей пройдёт на свежем воздухе. Основные площадки расположатся в центре города, Лужниках, Сколково.

Гостей ждут выставки, арт-инсталяции, мастер-классы и кинопоказы. Столичные предприятия представят свои достижения в разных сферах, таких как производство, градостроительство, здравоохранение, образование, транспорт. Особое внимание уделят цифровым технологиям и сервисам, которые делают жизнь в мегаполисе более комфортной.

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