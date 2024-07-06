В Москве строят храм в честь святых мучеников Анатолия и Протолеона

На стройплощадке побывал Владимир Ресин

В рамках программы "200 храмов" советник мэра и патриарха Владимир Ресин сегодня провёл выездное совещание на юго-востоке Москвы. Там, в районе Марьино возводят церковь в честь святых мучеников Анатолия и Протолеона.

Храмовый комплекс строится в память о погибших в горячих точках военных корреспондентах. А также в память о солдатах, которые отдали жизнь за родину в Великую Отечественную войну.

В самой церкви установят мраморные доски с именами воинов, живших в этом районе Москвы, и погибших на полях сражений. Завершить все работы планируют в следующем году, сообщает "ТВ Центр".

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