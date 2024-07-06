Москвичи пришли в Коломенское на праздник Сабантуй

Для гостей подготовили насыщенную программу

В московском заповеднике "Коломенское" сегодня проходит традиционный татаро-башкирский праздник Сабантуй. Концерты, выставки, ярмарки - для гостей подготовили насыщенную и разнообразную программу.

На сцене проходят выступления национальных коллективов с танцевальными и музыкальными номерами. Кроме того, посетители могут принять участие в спортивных состязаниях, квестах и мастер-классах, а также продегустировать блюда национальной кухни.

Почётные гости праздника - герои спецоперации, а каждый посетитель сможет попробовать научиться плести маскировочные сети, сообщает "ТВ Центр".

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