Жители Турции увидели в небе крупный метеорит

В Сети много видео его падения
Редкое природное явление этой ночью наблюдали в Турции. Над страной пронёсся крупный метеорит, который светился бело-зелёным цветом.
Местные жители и туристы разместили в соцсетях завораживающие кадры. На них видно, как небесное тело медленно опускается к земле, оставляя за собой яркий след.
Лучшие зрительские места были в Стамбуле, Анкаре, Бурсе и других городах на севере страны, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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