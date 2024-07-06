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Жители Турции увидели в небе крупный метеорит

16:51
  • суббота
  • 06 июля 2024

В Сети много видео его падения

Редкое природное явление этой ночью наблюдали в Турции. Над страной пронёсся крупный метеорит, который светился бело-зелёным цветом.

Местные жители и туристы разместили в соцсетях завораживающие кадры. На них видно, как небесное тело медленно опускается к земле, оставляя за собой яркий след.

Лучшие зрительские места были в Стамбуле, Анкаре, Бурсе и других городах на севере страны, сообщает "ТВ Центр". 

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