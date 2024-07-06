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В Роспотребнадзоре оценили риски возникновения чумы в России

22:04
  • суббота
  • 06 июля 2024

Они исключены

Риски распространения чумы в России исключены. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве пояснили, что в стране проводится тщательный мониторинг активности природных очагов болезни. Также на контроле находятся возможные случаи завоза чумы из других стран. К примеру, на границе с помощью системы "Периметр" выявляют граждан с признаками инфекционных заболеваний, в том числе прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Роспотребнадзор сообщил, что вакцины против чумы в России достаточно, а для профилактики распространения инфекции Москва постоянно обменивается информацией с Казахстаном, Китаем, Киргизией, Монголией, Узбекистаном и Таджикистаном, передаёт ТАСС.

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