Собянин рассказал о киноэкспедициях для московских школьников

Ребята отправились в увлекательные путешествия
Киностудия Горького провела шесть бесплатных международных киноэкспедиций для московских школьников. Подробности сообщил у себя в соцсети Сергей Собянин.
Школьникам посчастливилось побывать в Сербии, Белоруссии, Узбекистане, Армении, Казахстане и Турции. Увлекательные экспедиции прошли в рамках проекта "Москва — город кино".
Ребятам организовали мастер-классы по актёрскому и сценарному мастерству, ораторскому искусству и режиссуре. Затем они смогли применить полученные знания на практике и сняли свои тематические короткометражные фильмы.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также: