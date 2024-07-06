Собянин рассказал о киноэкспедициях для московских школьников

Ребята отправились в увлекательные путешествия

Киностудия Горького провела шесть бесплатных международных киноэкспедиций для московских школьников. Подробности сообщил у себя в соцсети Сергей Собянин.

Школьникам посчастливилось побывать в Сербии, Белоруссии, Узбекистане, Армении, Казахстане и Турции. Увлекательные экспедиции прошли в рамках проекта "Москва — город кино".

Ребятам организовали мастер-классы по актёрскому и сценарному мастерству, ораторскому искусству и режиссуре. Затем они смогли применить полученные знания на практике и сняли свои тематические короткометражные фильмы.

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