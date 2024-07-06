2 человека погибли при взрыве на насосной станции в Волгограде

Заведено уголовное дело

Два человека погибли, ещё трое пострадали в результате взрыва газа на насосной станции в Волгограде. ЧП произошло на объекте, принадлежащем ООО "Концессия водоснабжения".

Взрывом разрушена часть здания, обрушилась кровля. Под обломками железобетонных конструкций могут находиться три человека.

Точное количество пострадавших устанавливается. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ", сообщает ТАСС.

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