70 человек отравились роллами в Бурятии

Среди пострадавших есть дети
70 человек отравились в Бурятии некачественными роллами. Первые сообщения о госпитализации с острыми отравлениями в Гусиноозёрске стали поступать два дня назад. Сегодня число пострадавших значительно выросло.
Известно, что среди отравившихся есть дети. Пострадавшим поставлен предварительный диагноз - острый гастроэнтерит средней степени тяжести. По некоторым данным, заболевшие употребляли еду, приобретённую в кафе "Мастер роллов".
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту массового отравления жителей Бурятии.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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