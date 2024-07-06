70 человек отравились роллами в Бурятии

Среди пострадавших есть дети

70 человек отравились в Бурятии некачественными роллами. Первые сообщения о госпитализации с острыми отравлениями в Гусиноозёрске стали поступать два дня назад. Сегодня число пострадавших значительно выросло.

Известно, что среди отравившихся есть дети. Пострадавшим поставлен предварительный диагноз - острый гастроэнтерит средней степени тяжести. По некоторым данным, заболевшие употребляли еду, приобретённую в кафе "Мастер роллов".

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту массового отравления жителей Бурятии.

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