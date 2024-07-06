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Биатлонистка Ольга Зайцева ответила на вопросы гостей Дня Московского спорта в "Лужниках"

18:17
  • суббота
  • 06 июля 2024

Она поделилась интересными фактами из своей карьеры

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева назвала нынешнее лето самым спортивным в истории Москвы. Она поделилась интересными фактами из своей спортивной карьеры, воспоминаниями из детства и рассказала, как выбрать спортивные занятия по душе, сообщает агентство "Москва".

С начала июня прошли сотни тренировок в рамках фестиваля "Лето в городе", все желающие могут подготовиться и сдать нормы ГТО в столичных парках или пробежаться и позаниматься йогой на набережных. День Московского спорта – настоящая кульминация, где можно приятно и весело провести время, получить незабываемый заряд бодрости, энергии и хорошего настроения.

Спортсменка отметила, что в этом году День Московского спорта связан с Годом семьи. Для молодых участников фестиваля организована особая спортивная программа: дети могут посетить занятия по гимнастике и авиамоделированию, также в "Лужниках" открыта детская зона с беговелами и памп-треком.

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Ольга Зайцева ответила на вопросы гостей Дня Московского спорта в "Лужниках"
Ольга Зайцева ответила на вопросы гостей Дня Московского спорта в "Лужниках"
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