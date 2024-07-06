Орбан сообщил неизвестные детали своего визита в Москву

Поездка готовилась тайно

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что его визит в Москву для переговоров с Владимиром Путиным готовился тайно. Всё раскрылось только в тот момент, когда военный правительственный самолёт запросил разрешение на заход в воздушное пространство Польши.

В интервью изданию Die Weltwoche Орбан напомнил, что сначала в Киеве он побеседовал с Владимиром Зеленским, а потом, как он выразился, начал организовывать встречу с Путиным.

По словам Орбана, за всеми коммуникациями и организацией встречи следили некие "большие парни", поэтому он старался, чтобы согласование поездки проходило тайно.

5 июля в Кремле прошли переговоры Путина и Орбана, они длились более двух с половиной часов. Политики обсуждали перспективы мирного урегулирования ситуации на Украине. В Европе и США Орбан подвергся резкой критике за свой визит в Россию и разговор с президентом Путиным.

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