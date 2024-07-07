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ВСУ атаковали дронами два региона России

08:16
  • воскресенье
  • 07 июля 2024

Никто не пострадал

Средства ПВО этой ночью уничтожили беспилотник самолётного типа над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны.

Украинские беспилотники атаковали ночью три российских региона
Над территорией Московской области сбили беспилотник

Над территорией Воронежской области были сбиты несколько дронов противника. При падении обломков загорелся склад, началась детонация взрывоопасных объектов, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.  

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