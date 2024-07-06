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ХАМАС согласился на новые условия переговоров с Израилем

20:51
  • суббота
  • 06 июля 2024

Их предложил президент США

ХАМАС принял предложение США, озвученные Джо Байденом, и готов начать переговоры об освобождении израильских пленных, сообщает Reuters со ссылкой на представителя палестинской группировки. Диалог может начаться через 16 дней после старта первого этапа соглашения по прекращению войны в секторе Газа.

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Получается, что ХАМАС отказывается от ранее выдвигавшегося требования, чтобы Израиль до начала переговоров об освобождении заложников объявил о постоянном прекращении огня. Переговоры могут стать первым шагом к миру и послужить выработке рамочного соглашения между Израилем и ХАМАС.

Утром 7 октября 2023 года палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция.

В ответ армия Израиля нанесла удары по территории палестинского анклава, а министр нацбезопасности страны объявил в Израиле чрезвычайное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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