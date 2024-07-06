70 тысяч человек остались без света из-за пожара на подстанции в Дагестане

Идут восстановительные работы

Более 70 тысяч человек остались без света из-за замыкания на трансформаторе в Дагестане. ЧП произошло в Хасавюрте, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.

После нештатной ситуации трансформатор вышел из строя и загорелся. Ремонтные бригады приступили к ликвидации последствий энергоаварии.

В зону отключения электричества попало более 70 тысяч жителей города Хасавюрта и несколько населённых пунктов Хасавюртовского и Новолакского районов республики.

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