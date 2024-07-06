ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

70 тысяч человек остались без света из-за пожара на подстанции в Дагестане

21:42
  • суббота
  • 06 июля 2024

Идут восстановительные работы

Более 70 тысяч человек остались без света из-за замыкания на трансформаторе в Дагестане. ЧП произошло в Хасавюрте, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.

После нештатной ситуации трансформатор вышел из строя и загорелся. Ремонтные бригады приступили к ликвидации последствий энергоаварии.

В зону отключения электричества попало более 70 тысяч жителей города Хасавюрта и несколько населённых пунктов Хасавюртовского и Новолакского районов республики.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Подстанция
Подстанция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.