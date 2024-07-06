Причиной возгорания стала авария на сетях

В Крыму под Алуштой загорелся газораспределительный узел. Об этом в субботу, 6 июля, сообщили в ГУ МЧС.

Аэромобильная группировка приведена в готовность для тушения пожара, на месте происшествия работают спасатели и лесники.

Из-за возгорания возможно полное или частичное отключение газа в Алуште 7 июля, сообщил глава города.

Причиной возгорания газораспределителя около Алушты стала авария на сетях, сообщил советник главы Крыма.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram