ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Крыму под Алуштой загорелся газораспределительный узел

23:52
  • суббота
  • 06 июля 2024

Причиной возгорания стала авария на сетях

В Крыму под Алуштой загорелся газораспределительный узел. Об этом в субботу, 6 июля, сообщили в ГУ МЧС.

Аэромобильная группировка приведена в готовность для тушения пожара, на месте происшествия работают спасатели и лесники.

Из-за возгорания возможно полное или частичное отключение газа в Алуште 7 июля, сообщил глава города.

Причиной возгорания газораспределителя около Алушты стала авария на сетях, сообщил советник главы Крыма.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.