Причиной возгорания стала авария на сетях
В Крыму под Алуштой загорелся газораспределительный узел. Об этом в субботу, 6 июля, сообщили в ГУ МЧС.
Аэромобильная группировка приведена в готовность для тушения пожара, на месте происшествия работают спасатели и лесники.
Из-за возгорания возможно полное или частичное отключение газа в Алуште 7 июля, сообщил глава города.
Причиной возгорания газораспределителя около Алушты стала авария на сетях, сообщил советник главы Крыма.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram