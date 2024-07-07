Однако огонь перекинулся на лесной массив

Пожар на газораспределителе возле Алушты потушили. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщила глава города Галина Огнёва.

Однако огонь перекинулся на лесной массив. На ликвидацию пожара направлена дополнительная группировка сил и средств МЧС России. Всего к тушению привлечено более 50 человек и 14 единиц техники.

Газоснабжение в 14 населённых пунктов в районе Алушты приостановлено из-за повреждения магистрального газопровода.

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