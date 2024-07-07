Это может быть сделано через третьи страны по аналогии с зерновой сделкой

На Украине допустили возможность передачи предложений о мире через посредников. Об этом в субботу, 7 июля, заявил Михаил Подоляк изданию Страна.

Он сказал, что это может быть сделано через третьи страны по аналогии с зерновой сделкой.

Однако Подоляк добавил, что посетивший Киев и Москву Виктор Орбан таким посредником не является. Так как если государство выступает за немедленное прекращение огня, то это значит, что оно "не готово к миссии посредничества".

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