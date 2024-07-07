Спецборт приземлился в Подмосковье этой ночью

Сегодня из Сирии на родину вернулись 20 российских детей. Этой ночью спецбортом они прибыли на подмосковный аэродром Чкаловский.

Семь девочек и 13 мальчиков в возрасте от пяти до 15 лет удалось вывезти из лагерей беженцев. Как отметила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова, этому предшествовала продолжительная, напряжённая работа.

В полёте маленьких пассажиров сопровождали медики и психологи. После обследования и реабилитации детей передадут родственникам в разных регионах страны.

Важная миссия по возвращению на родину российских детей, оказавшихся в зоне вооружённого конфликта, ведётся по поручению Владимира Путина с 2018 года. За это время из ближневосточного региона удалось вывезти уже 546 ребят и эта работа будет продолжена, сообщает "ТВ Центр".

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