В Клину прошла "Ночь Чайковского"

Юрий Башмет представил свою постановку "Евгения Онегина"

В подмосковном Клину в усадьбе Демьяново прошёл гала-концерт "Ночь Чайковского". Там представили постановку "Евгения Онегина", созданную Юрием Башметом по мотивам знаменитой оперы. На сцене звучала не только музыка, но и стихи Пушкина. Всё это - в исполнении солистов из лучших театров Москвы и Санкт- Петербурга.

В старинной усадьбе Демьяново - свежий ветер, море эмоций и музыка. "Ночь Чайковского" не зря собрала так много зрителей. Во-первых, это блестящий финал Х Международного фестиваля искусств Чайковского в Клину. Во-вторых, настоящий подарок для ценителей русской музыки и слова - уникальный концерт, посвящённый 225-летию со дня рождения Пушкина.

Его бессмертная поэма "Евгений Онегин" в интерпретации Петра Ильича украшает самые известные сцены мира уже 130 лет. А маэстро Юрий Башмет стал одним из первых, кто в своё время возродил жанр музыкально-литературной композиции. И начал он именно с "Онегина".

__Мы смотрим на партитуру, как будто Пётр Ильич только что её сочинил. И идём по его дорожке, по его пути. И это - самое настоящее, я в этом убеждён. И свежесть именно в этом и состоит.

На сцене - солисты лучших театров Москвы и Санкт-Петербурга. За пультом Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" - сам Юрий Башмет. Строки Онегина оживают благодаря Константину Хабенскому и Ольге Литвиновой.

Публика - в восторге. Впечатляет всё: и световое шоу, и само место проведения концерта. Этой усадьбой владел ученик Чайковского - брат композитора Танеева. Здесь бывали Скрябины, Гнесины, Васнецовы. Пётр Ильич тоже часто гостил в удивительно живописных местах, просто гулял, отдыхал и вдохновлялся. Так что сейчас, благодаря маэстро Башмету, можно легко поставить себя на место гения.

"Ночь Чайковского" проводится в Клину уже в третий раз. Желание у всех одно - чтобы она никогда не заканчивалась.

Ольга Стрельцова, «ТВ Центр»

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