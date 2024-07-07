ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Разведчикам вручили высокие награды на передовой

11:21
  • воскресенье
  • 07 июля 2024

Они выполнили важные задачи

Разведчикам Первой гвардейской танковой армии Западной группировки вручили Ордена Мужества за героизм и самоотверженность в ходе проведения спецоперации. Торжественная церемония прошла у линии боевого соприкосновения, сообщает "ТВ Центр".

Затем военные вернулись на свои позиции для дальнейшего выполнения поставленных задач. Командир рассказал, как во время боевого задания разведчики зашли на два с половиной километра вглубь обороны противника.

"На моей памяти - это первое такое задание, где без единого выстрела зашли на два с половиной километра, забрали опорный пункт. Грамотно, чётко отработали, всё было спланировано. Молодцы парни!", - сказал военный.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Награждение военнослужащих в зоне СВО
Награждение военнослужащих в зоне СВО
Награждение военнослужащих в зоне СВО
Награждение военнослужащих в зоне СВО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.