Разведчикам вручили высокие награды на передовой

Они выполнили важные задачи

Разведчикам Первой гвардейской танковой армии Западной группировки вручили Ордена Мужества за героизм и самоотверженность в ходе проведения спецоперации. Торжественная церемония прошла у линии боевого соприкосновения, сообщает "ТВ Центр".

Затем военные вернулись на свои позиции для дальнейшего выполнения поставленных задач. Командир рассказал, как во время боевого задания разведчики зашли на два с половиной километра вглубь обороны противника.

"На моей памяти - это первое такое задание, где без единого выстрела зашли на два с половиной километра, забрали опорный пункт. Грамотно, чётко отработали, всё было спланировано. Молодцы парни!", - сказал военный.

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