Режим ЧС ввели в Воронежской области после ночной атаки ВСУ

Подробности сообщил глава региона

Режим ЧС ввели в границах населённого пункта Подгоренского района Воронежской области после атаки украинских беспилотников. Там начался пожар на складе, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Несколько часов продолжается детонация взрывоопасных объектов. В результате одного из взрывов загорелась хозпостройка жилого дома. Никто не пострадал.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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