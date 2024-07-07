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Наталья Сергунина: На ВДНХ пройдёт фестиваль искусств "Вдохновение"

10:50
  • воскресенье
  • 07 июля 2024

Гостей ждёт насыщенная программа

На ВДНХ с 27 июля по 4 августа пройдёт Международный фестиваль искусств "Вдохновение". Гостей главной выставки страны ждут спектакли, кинопоказы, перформансы и концерты, в которых примут участие более трёхсот российских и зарубежных артистов.

Подробности сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

85-летие ВДНХ станет одной из центральных тем в обширной программе мероприятий. Фестиваль объединит почти 30 творческих проектов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новороссийска, Перми и Нижнего Новгорода, а также Бразилии, Ирана, ЮАР и других стран.

27 и 28 июля на Главной аллее ВДНХ пройдёт уличное шоу художника-сценографа Тимофея Рябушинского. В эти же дни у павильона "Атом" гостей фестиваля ждут на спектакль на основе рассказов посетителей выставки разных лет.

Большую программу подготовили региональные театры из Новосибирска и Санкт-Петербурга. 27 июля даст концерт заслуженная артистка России Екатерина Мечетина.

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