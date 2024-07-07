"Искандеры" ударили по скрытым позициям украинской ПВО

Все цели поражены

Российские войска уничтожили две пусковые установки ЗРК "Пэтриот", которые базировались в Одесской области. По американским орудиям били из "Искандеров".

Тем временем, ожесточённые бои идут в районе Часова Яра - наши подразделения пресекают все попытки противника подвести подкрепления. А на донецком участке фронта российские войска ведут зачистку ещё одного населённого пункта. Посёлок Спорное полностью перешёл под контроль российских войск. Бои вокруг него ещё продолжаются. Батареи тяжелых огнемётов уничтожают подразделения ВСУ, которые после бегства из Спорного пытаются зацепиться в лесопосадках за окраинами.

С утра из Донбасса приходят сообщения об освобождении еще одного посёлка - Восход. По крайней мере, точно известно, что в его кварталах сейчас идёт зачистка. А ВСУ признают - те немногие, кто выжил под ударами российских танков и артиллерии, из Восхода выведены.

Наши ракетчики одним прямым попаданием ликвидировали крупный пункт дислокации и тыловую базу ВСУ в Селидово. Больше всего убитыми и раненными ВСУ потеряли под Торецком. Сегодня это одно из главных направлений, где российские войска развивают тактический успех. Торецк, по сути, оказался в полукотле. Фланги с севера и юга - за нашими подразделениями. Теперь идёт штурм самого города.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

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