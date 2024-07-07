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Орбан готовит ещё один тайный визит

12:02
  • воскресенье
  • 07 июля 2024

Страна назначения не называется

Политическая интрига Виктора Орбана. Премьер-министр Венгрии заявил журналистам, что планирует провести ещё несколько таких же неожиданных встреч, как с Владимиром Путиным в Москве.

Следующий такой визит может состояться уже 8 июля. При этом информация о всех поездках будет тщательно скрываться до момента прибытия политика в страну.

1 июля Будапешт, который выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине, принял председательство в ЕС. И на уходящей неделе Виктор Орбан уже посетил Москву, Киев и Баку, сообщает "ТВ Центр".

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