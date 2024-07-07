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Во Франции стартовал второй тур парламентских выборов

13:22
  • воскресенье
  • 07 июля 2024

В первом туре партия Макрона потерпела поражение

Во Франции сегодня проходит второй тур выборов в Национальное собрание. Борьба за места в нижней палате парламента развернулась между тремя основными политическими силами страны, сообщает "ТВ Центр".

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Это - президентская коалиция "Возрождение", левые из "Нового народного фронта" и правые из "Национального объединения" Марин Ле Пен. Избирательные участки открылись в восемь часов утра. А первые итоги огласят после девяти вечера по московскому времени.

В первом туре партия Эммануэля Макрона оказалась в хвосте. И в случае повторного поражения французский лидер будет серьёзно ограничен в принятии важнейших решений, в том числе связанных с Украиной.

В Париже сегодня вновь закрывают щитами витрины магазинов, опасаясь беспорядков после завершения голосования.

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