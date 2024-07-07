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Путин поздравил с праздником работников флота

13:04
  • воскресенье
  • 07 июля 2024

Сегодня они отмечают свой профессиональный праздник

Сегодня в России отмечается День работников морского и речного флота. С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов поздравил Владимир Путин, сообщает "ТВ Центр".

В телеграмме президент отметил, что водный транспорт играет важную роль в социально-экономическом развитии страны, укреплении международных связей.

Благодаря людям, которые знают и любят своё дело, строятся современные суда, наращиваются объёмы перевозок и повышается качество услуг, указал глава государства.

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