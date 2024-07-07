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Собянин рассказал о деятельности волонтёров в Москве

14:15
  • воскресенье
  • 07 июля 2024

Они собирают гуманитарную помощь для жителей новых регионов

Почти полторы тысячи тонн гуманитарной помощи передали из Москвы жителям новых регионов России. О деятельности волонтёрского штаба столицы рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин.

К работе присоединились уже более 15 тысяч добровольцев. Поддержали акцию десятки тысяч неравнодушных горожан и более полусотни организаций. Они передают продукты, хозяйственные товары, канцелярские принадлежности, постельное белье и всё необходимое.

Волонтёры собирают, упаковывают и готовят груз к транспортировке. Пункты приёма помощи открыты в каждом округе столицы и большинство из них работает ежедневно. 

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