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В парке "Останкино" отметили белорусский праздник Купалье

13:41
  • воскресенье
  • 07 июля 2024

Перед гостями выступили фольклорные коллективы

В столичном парке "Останкино" отметили белорусский праздник Купалье. У восточных славян его называют Иван Купала. Перед гостями выступили фольклорные коллективы. Работали выставки и фотозоны, сообщает "ТВ Центр".

История праздника уходит в праславянские времена, когда было принято встречать день летнего солнцестояния. На Купалье люди проводили обряды очищения, собирали целебные травы, водили хороводы и искали загадочный цветок папоротника, который мог подарить нашедшему способность понимать язык зверей, птиц и растений.

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