Особая атмосфера: в Москве прошёл ночной велофестиваль

В нём приняли участие несколько тысяч человек
Минувшей ночью в столице состоялся велофестиваль. В этом году он прошёл в стиле неонового праздника. На Суворовской площади собрались тысячи любителей велоспорта.
Они соревновались в разных категориях - по возрасту, полу и навыкам. Маршрут пролегал по живописным улицам, бульварам и набережным Москвы.
Особую атмосферу создавали не только огни ночного города, но и яркие костюмы и фонарики спортсменов, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram