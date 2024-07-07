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Особая атмосфера: в Москве прошёл ночной велофестиваль

12:46
  • воскресенье
  • 07 июля 2024

В нём приняли участие несколько тысяч человек

Минувшей ночью в столице состоялся велофестиваль. В этом году он прошёл в стиле неонового праздника. На Суворовской площади собрались тысячи любителей велоспорта.

Они соревновались в разных категориях - по возрасту, полу и навыкам. Маршрут пролегал по живописным улицам, бульварам и набережным Москвы.

Особую атмосферу создавали не только огни ночного города, но и яркие костюмы и фонарики спортсменов, сообщает "ТВ Центр".

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